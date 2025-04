È polemica a pochi giorni dalla sfida salvezza tra Empoli e Cagliari in programma domenica allo stadio Castellani della città toscana. Sono infatti al momento esclusi dalla vendita dei biglietti i residenti in Sardegna e il caso nel giro di poche ore è diventato anche politico. Questa mattina è arrivata per prima la reazione del Cagliari, che apprendeva “con sorpresa che l’Empoli ha avviato la vendita dei tagliandi” per la partita di domenica al “Carlo Castellani”, “escludendo dalla possibilità di acquisto tutti i residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio “Passione Casteddu”. Ad oggi il Cagliari Calcio non è difatti a conoscenza di alcun provvedimento ufficiale che confermi questo divieto”.

In attesa di un provvedimento da parte delle autorità, “auspichiamo vivamente che le istituzioni preposte considerino attentamente le ben note difficoltà legate all’insularità, che già rendono complessi gli spostamenti della tifoseria rossoblù – si legge in una nota del club sardo – È importante evidenziare come numerosi sostenitori abbiano già sostenuto significativi costi economici, acquistando per tempo voli aerei o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana e seguire la squadra del cuore. Ci auguriamo pertanto che venga assicurata ai nostri sostenitori la possibilità di esercitare liberamente il proprio diritto a seguire la squadra in trasferta”. “Esprimiamo forti perplessità per eventuali decisioni che continuino a penalizzare in modo indiscriminato e ingiustificato un popolo intero, tradizionalmente leale e ospitale, che intende vivere l’evento sportivo nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo”.

L’attacco di Giulini: “Rispetto per la Sardegna!”

Dopo la nota del club rossoblu, è intervenuto direttamente il presidente Tommaso Giulini: “Tuttora vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale – scrive sui social – Fra quattro giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire, saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare? Rispetto per la Sardegna!

La risposta dell’Empoli

“La decisione di non aver avviato, in via cautelativa, la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella regione Sardegna, per la partita di domenica prossima Empoli-Cagliari, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari calcio, è stata presa attenendosi alla raccomandazione contenuta nella determinazione dell’Osservatorio nazionale del 25 marzo“. Questo è quanto spiega in una nota l’Empoli calcio.

“Nella determinazione – si legge ancora nel comunicato del club toscnao – si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi. Raccomandazione avvalorata dalla richiesta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive di rimandare la decisione, sentito anche il Questore, al Prefetto di Firenze, evidenziando criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica nella gara tra Empoli e Cagliari”. L’Empoli precisa anche “di aver agito tenendo conto di quanto indicato dalle autorità competenti, nel pieno rispetto delle decisioni prese. Qualora ulteriori provvedimenti adottati permettessero la vendita, con le modalità del caso, Empoli football club metterà fin da subito a disposizione i tagliandi per i tifosi sardi che vorranno assistere alla gara, ospitandoli al Carlo Castellani Computer Gross Arena nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo”.

L’ira di Todde

“Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi. La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari Calcio è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell’Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda”. Così su X Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, dopo la decisione del club toscano di non avviare, in via cautelativa, la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti sardi, in vista della sfida salvezza di domenica.