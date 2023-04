Ciclismo, Pogacar sui social: “Fortunato che sia solo un polso rotto”

Parla Tadej Pogacar il giorno dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi che lo ha costretto al ritiro dalla corsa. “Sono fortunato che sia solo un polso rotto, considerando il folle incidente che è successo”, ha spiegato il due volte vincitore del Tour de France nel post che accompagna una sua foto col polso fasciato dopo l’operazione. Nella caduta lo sloveno ha riportato fratture allo scafoide sinistro e all’osso semilunare della mano sinistra, ed è stato operato ieri in Belgio.

“Spero di rivedervi tutti molto presto”, ha aggiunto il corridore a dell’UAE Team Emirates, che non si è soffermato sui tempi di recupero. Pogacar si è poi detto preoccupato per le condizioni del danese Mikkel Honoré, anch’esso coinvolto ieri. Infine, si è complimentato con Evenepoel: “Complimenti a Remco per la vittoria, la nostra battaglia aspetterà la prossima volta”, ha concluso Pogacar.