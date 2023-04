Scherma, si apre la fase di qualifica olimpica: a Seoul il Grand Prix di sciabola

Anche per la scherma è arrivato il momento di aprire la sua fase di qualifica alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Nel prossimo fine settimana infatti si parte da Seoul, con il Grand Prix di sciabola maschile e femminile che assegnerà i primi punti in palio in vista dei Giochi. Giovedì lo start con le qualificazioni maschili, mentre venerdì toccherà alle ragazze. Fanno parte della spedizione maschile in Corea del Sud Enrico Berrè, Luca Curatoli, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre. Insieme a loro sono stati autorizzati a partecipare alla prova anche Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Le convocate azzurre dal ct Micheel Zanotti sono invece Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro. A loro si uniranno Giulia Arpino, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili e Mariella Viale.