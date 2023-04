Sentenza Juventus, presidente Assocalciatori: “La professionalità di chi ha deciso è la migliore garanzia”

“Caso Juventus? Credo che la situazione non vada commentata, non sono solito prendere posizione quando c’è di mezzo la giustizia sportiva, sono anche sicuro che la professionalità delle persone coinvolte nella decisione sia la garanzia migliore per tutti noi”. Queste le parole del presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, alla riunione AIC, intervenendo sul caso della sentenza sulla Juventus. E per quanto riguarda l’exploit europeo del nostro calcio: “Ci potrebbero essere tre nostri club campioni d’Europa? È un segnale positivo, a volte non siamo così tanto bravi a valorizzare ciò che viene fatto. Spero che tutto questo dia una spinta nuova al nostro sistema. Deve essere qualcosa che ci fa riflettere sulle nostre potenzialità”.

Sulla grazia a Lukaku: “La grazia di Gravina a Romelu Lukaku? Sono vicepresidente della Federazione, è stata una scelta condivisa, credo che sia anche un segnale dato verso l’esterno. Bisogna lavorare a lunga scadenza, il lavoro parte dalle nuove generazioni, è necessario dare un messaggio positivo del nostro mondo, a volte lo facciamo sembrare peggio di quello che è”.