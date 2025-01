La prima giornata di ritorno di Serie A si chiude con la seconda vittoria stagionale del Monza che batte 2-1 la Fiorentina dell’ex Raffaele Palladino all’U-Power Stadium. Un successo prezioso, che permette ai biancorossi di Salvatore Bocchetti di portarsi a quota 13 punti, uno in meno del Venezia penultimo e a cinque lunghezze dal Cagliari terzultimo. Segnali di crisi per la Fiorentina, reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. La formazione di Palladino è sesta in classifica con 32 punti e una gara da recuperare. Nel prossimo turno la Fiorentina ospiterà il Torino, mentre il Monza farà visita al Bologna.

IL RACCONTO DELLA GARA

La prima occasione della gara capita sui piedi di Gudmundsson che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si coordina per calciare al volo, ma alza troppo la mira. Al 17′ c’è spazio per un episodio da moviola: l’arbitro Dionisi concede un rigore ai viola per un intervento in scivolata di Pablo Marì su Sottil in area, ma il Var richiama il direttore di gara e il penalty viene revocato. Al 24′ arriva il primo squillo del Monza con un tiro di Bondo che termina di poco fuori. Sono le prove generali per il gol che arriva al 44′. Pedro Pereira scatta alle spalle di Gosens e crossa al centro, Comuzzo allontana ma serve involontariamente Ciurria che col mancino a giro realizza l’1-0. Un cambio a testa all’intervallo. Il Monza sostituisce l’infortunato Pablo Marì e inserisce Martins, mentre Palladino lascia in panchina uno spento Gudmundsson per affidarsi a Beltran. Al 53′ è l’argentino ad avere la palla dell’1-1, ma Carboni salva sulla linea. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio dei biancorossi. È ancora Pedro Pereira a creare le azioni più pericolose. L’esterno crossa in area e pesca Maldini che al volo anticipa Adli e firma il 2-0. Al 73′ altro episodio da moviola, stavolta senza Var: l’incrocio in area tra Beltran e Carboni è punito da Dionisi con il rigore per i viola. Dagli undici metri va l’argentino che alza la traiettoria di tiro e piega le mani di Turati. Nell’assedio finale il Monza si difende con ordine e conquista tre punti che sanno di speranza. Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre, solamente il Crotone nel 2016/17 e il Cagliari nel 2007/08 sono riuscite a salvarsi dopo aver collezionato dieci o meno punti nel girone di andata. Il Monza proverà a fare lo stesso.

PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Pedro Pereira 7. Protagonista nelle azioni dei due gol. Secondo assist nelle ultime tre partite. Bocchetti ha trovato un titolare inamovibile sulla fascia.

PEGGIORE IN CAMPO – Gudmundsson 5. Irriconoscibile. Rallenta il gioco, anziché arricchirlo di spunti e rapidità. Sostituito all’intervallo.

ARBITRO – Dionisi 5. Malissimo. Concede due rigori inesistenti: sul primo lo salva il Var, che rimane silente in occasione dell’incrocio regolare tra Carboni e Beltran. Un rigorino.

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6.5, Marì 6 (1’st Martins 6), Carboni 6.5; Bianco 6 (48’st Vignato sv), Bondo 7, Akpa Akpro 6.5 (48’st Valoti sv), Pereira 7; Ciurria 7, Caprari 6 (13’st Djuric 6); Maldini 7 (46’st Petagna sv).

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Birindelli, Colombo, Djuric, Maric, Postiglione, Sensi.

Allenatore: Bocchetti 6.5.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 6; Dodò 6, Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5, Gosens 5.5 (23’st Parisi 6); Adli 5, Richardson 5.5 (19’st Folorunsho 6.5); Colpani 5.5 (23’st Ikone 5.5), Gudmundsson 5 (1’st Beltran 7), Sottil 6 (30’st Kouame 6); Kean 5.5.

In panchina: Terracciano, Martinelli, Kayode, Moreno, Pongracic, Valentini, Mandragora.

Allenatore: Palladino 5.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 5.

RETI: 44’pt Ciurria, 18’st Maldini, 29’st Beltran (rig).

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione.

Ammoniti: Turati, Pereira, Ciurria, Bondo, Ranieri. Angoli: 2-4. Recupero: 2′ pt, 4′ st.