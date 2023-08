Ciclismo, Piantedosi: “Il Giro d’Italia non ha eguali nel mondo, meglio del Tour de France”

Matteo Piantedosi, Ministo dell’Interno, è stato ospite di “Mediterranea – la civiltà blù”, la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione e in svolgimento a Sabaudia. In tale circostanza è stato lui a rispondere a una domanda di Andrea Pancani, moderatore della rassegna, sulla sua grande passione legata al ciclismo. “Il Giro d’Italia per bellezza dei luoghi percorsi, e per criteri di organizzazione il Giro d’Italia è meglio del Tour de France. Da un punto di vista sportivo il Tour è superiore, ma il Giro d’Italia non ha eguali nel mondo”.

Poi ha proseguito parlando di pallone: “In materia di calcio, ho sempre avuto la strana propensione a stare dalla parte dei più deboli. Da piccolo ho tifato per il Cagliari e Gigi Riva, negli anni ho cominciato a propendere per il club della mia città, l’Avellino, che è riuscito a restare per dieci anni in serie A”.