Torino, Cairo: “Ricci non è mai stato in vendita. Formazione? In fase di completamento”

Urbano Cairo chiude la porta alla cessione di Ricci: “Non è mai stato in vendita. Ho incontrato una volta Lotito, ma poi non ci siamo più visti. E non ho intenzione di venderlo”. Lo ha detto il presidente del Torino dopo la semifinale del Memorial Mamma e Papà Cairo vinta dal Torino contro il Milan. Poi ha concluso: “Non abbiamo mai trattato Malinovskyi e ci stiamo completando: stiamo facendo le cose concordate con il mister, Bellanova è un ragazzo di prospettiva e Tameze è un giocatore che voleva fortemente. Vlasic? E’ che lui stesso ci teneva tantissimo al Toro e il fatto che abbia resistito ad altre opportunità per tornare da noi mi fa piacere, è un ragazzo speciale”.