Squillo di Tim Merlier in volata nella prima tappa della Parigi-Nizza 2025. Il belga della Soudal Quick-Step si conferma il velocista più in forma al momento piazza il suo quinto sigillo stagionale, più di chiunque altro (nel suo palmares del 2025 anche due vittorie all’Alula Tour e altrettante all’UAE Tour). Il campione d’Europa ha trovato il varco lateralmente sulla sinistra trionfando in maniera netta davanti ad Arnaud Demare e Alberto Dainese. Rammaricato al traguardo il velocista padovano della Tudor, che negli ultimi metri ha trovato un buono spunto ma tardivo. In top ten anche l’altro azzurro Vincenzo Albanese, nono al traguardo.

Merlier vestirà domani la maglia gialla di leader della generale, con classifica quasi identica a quella d’arrivo. Il suo vantaggio grazie agli abbuoni finali è di 4″ su Demare e su Jonathan Narvaez, unico dei non piazzati insieme a Matteo Jorgenson tra le prime posizioni della classifica, anche per loro grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante.

La cronaca della tappa

Prima metà di frazione caratterizzata da una fuga a tre di Taco van der Hoorn (Interché-Wanty), Alexandre Delettre (Cofidis) e Samuel Fernandez (Caja Rural-Seguros), che non sono però riusciti a trovare mai un vantaggio considerevole. Il gruppo infatti non ha lasciato troppo spazio, riprendendo i tre fuggitivi già a 50 km dal traguardo. Gli ultimi kilometri presentavano alcuni strappi che hanno reso movimentata la corsa: ci prova prima Julian Alaphilippe e poi anche il suo compagno alla Tudor Matteo Trentin, l’ultimo ad arrendersi insieme a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 2 km dall’arrivo. In vista della volata la Soudal Quick-Step riesce a portare davanti Merlier, poi per l’esplosivo sprinter belga è un gioco da ragazzi imporsi.

Parigi-Nizza 2025: l’ordine di arrivo della prima tappa

MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) 3:32:03 DEMARE Arnaud (Arkea B&B Hotels) s.t. DAINESE Alberto (Tudor Pro Cycling Team) s.t. MOLANO Juan Sebastian (UAE Team Emirates) s.t. ZINGLE Alex (Team Visma Lease a Bike) s.t. FEDOROV Yevgeniy (XDS Astana Team) s.t. VAN DIJKE Mick (Red Bull Bora Hansgrohe) s.t. KIELICH Timo (Alpecin – Deceuninck) s.t. ALBANESE Vincenzo (EF Education EasyPost) s.t. WALSCHEID Maximilian (Team Jayco Alula) s.t.

Classifica generale

MERLIER Tim (Soudal Quick-Step) 3:31:53 DEMARE Arnaud (Arkea B&B Hotels) +0:04 NARVAEZ Jonathan (UAE Team Emirates) +0:04 DAINESE Alberto (Tudor Pro Cycling Team) +0:06 JORGENSON Matteo (Team Visma Lease a Bike) +0:06 SHEFFIELD Magnus (Ineos Grenadiers) +0:08 MOLANO Juan Sebastian (UAE Team Emirates) +0:10 ZINGLE Alex (Team Visma Lease a Bike) +0:10 FEDOROV Yevgeniy (XDS Astana Team) +0:10 VAN DIJKE Mick (Red Bull Bora Hansgrohe) +0:10

Il calendario della Parigi-Nizza 2025