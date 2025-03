Brutte notizie per la Francia e per il Sei Nazioni. La stella della nazionale transalpina, e icona della manifestazione, Antoine Dupont ha riportato la rottura dei legamenti del ginocchio destro in seguito a un contatto in mischia durante il match di ieri vinto contro l’Irlanda. “Legamenti crociati rotti. È l’inizio di una nuova sfida, ci vediamo tra qualche mese in campo. Il cuore fa ancora più male del ginocchio quando devi lasciare i tuoi compagni prima dell’ultimo ostacolo”, scrive sul proprio profilo Instagram Dupont. Infortunio del mediano di mischia francese che ha lasciato non pochi strascichi all’interno dello spogliatoio. Sia il coach Fabien Galthie che il compagno di squadra Gregory Alldritt hanno affermato che Dupont sarebbe stato preso di mira dall’irlandese Beirne, che gli è crollato addosso durante la mischia. Un parere che non ha trovato d’accordo l’arbitro, che non ha preso provvedimenti, e il ct dell’Irlanda Easterby. Francia che chiuderà il proprio Sei Nazioni contro la Scozia e dovrà vincere per assicurarsi il titolo.

Come cambia la Francia senza Dupont

Per l’ultima giornata di Sei Nazioni Fabien Galthié potrebbe cambiare e non poco il sistema di gioco della sua Francia. In primis, si potrebbe tornare indietro al più classico 6+2. Durante il match contro l’Irlanda infatti, i Bleus hanno perso anche Pier Louis Barassi per commozione cerebrale e al suo posto è stato schierato Oscar Jegou (terza linea adattato a centro). Con l’assenza di Dupont, Baptiste Serin dovrebbe fare il suo ingresso nei convocati, con Maxime Lucu che sarà molto probabilmente titolare nell’ultima sfida con la Scozia.

Il successo di ieri a Dublino

La Francia ha battuto l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino nella quarta giornata del Sei Nazioni 2025 al termine di 80 minuti dove è emersa ancora una volta la superiorità fisica e di forma dei Bleus. Due mete di Louis Bielle-Biarrey e le marcature di Paul Boudehent e Oscar Jegou, assieme al piede di Thomas Ramos, hanno confezionato il 42-27 finale.