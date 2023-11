Dalla Spagna: “Il Real Madrid ha deciso di rinunciare a Mbappè”

Il Real Madrid avrebbe deciso di rinunciare Kylian Mbappè. Proprio quando sembrava tutto indirizzato verso un arrivo in Spagna del fuoriclasse del Psg, secondo Cadena Ser i blancos avrebbero deciso di fare un passo indietro. Una scelta presa dopo un approfondimento degli aspetti sportivi, economici e sociali. A partire dai costi. L’acquisto di Mbappè sarebbe a zero, ma l’ingaggio supererebbe i 30 milioni di euro e rischierebbe di rompere gli equilibri nello spogliatoio. Inoltre l’attaccante francese va per i 25 anni e il Real ha deciso di indirizzare i grandi investimenti solo per i calciatori giovanissimi. Inoltre alcuni tifosi non vedrebbero di buon occhio l’arrivo di Mbappè dopo il passo indietro dello stesso francese che un anno fa rinnovò col Psg dopo essersi promesso al Real. Insomma, il comunicato di smentita del Real circa i contatti con il giocatore in scadenza di contratto non era una semplice operazione di facciata.