Ciclismo, Mondiali Juniores: esordio vincente per i quartetti Azzurri

Sono cominciati a Cali, in Colombia, i Campionati del mondo juniores di ciclismo su pista. Ventidue i titoli in palio, in quattro giorni di gare, che avranno il proprio termine domenica 27 agosto. Alle 9.30 locali (le 16.30 in Italia) sono andate in scena le qualificazioni dell’inseguimento a squadre uomini e donne. Il quartetto femminile, composto da Grassi, Toniolli, Zanzi e Venturelli ha fatto registrare il miglior tempo in 4’28″406, davanti a Francia, Australia e Germania. Primo anche il quartetto maschile con Fiorin, Sierra, Favero e Giaimi, il team azzurro ha coperto la distanza in 3’58″532, nuovo record della pista, davanti a Germania, Nuova Zelanda e Polonia, tutte abbondantemente oltre i 4 minuti. Domani, alle 16.30 locali i due quartetti torneranno in pista per il primo turno.

Sono 18 gli azzurri presenti, alcuni protagonisti anche ai recenti Mondiali in Scozia, a cominciare da Federica Venturelli, che difenderà il titolo iridato conquistato lo scorso anno nell’inseguimento, Luca Giaimi, già campione europeo nell’inseguimento e iridato lo scorso anno nell’inseguimento a squadre, e David Sierra, sfortunato protagonista del Mondiale su strada a Glasgow.