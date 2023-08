Rugby, Italia-Giappone: ufficializzato il XV titolare azzurro

Il ct della Nazionale maschile italiana di rugby, Kieran Crowley, ha reso nota la formazione che nella giornata di sabato 26 agosto sfiderà il Giappone a Treviso. Il match, valevole per le Summer Series, vedrà la presenza di Tommaso Allan, al ritorno in campo con la maglia numero 15 e prossimo a superare Diego Dominguez per numero di presenze. Alle ali Capuozzo e Ioane, mentre la coppia di centri sarà composta da Brex e Morisi.

In mediana spicca il rientro di Stephen Varney, che affiancherà Paolo Garbisi dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Irlanda. Confermati in terza linea Negri e Lamaro; in seconda linea ci sarà il duo targato Benetton Ruzza-Cannone. Infine, in prima linea ci saranno Ferrari, Nicotera e Nemer. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo e Odogwu. “La partita contro il Giappone ci darà ulteriori feedback cruciali verso il Mondiale, vale a dire il momento più importante della stagione. Abbiamo preparato al meglio la partita e vogliamo chiudere i Test Match con una vittoria“, ha dichiarato Kieran Crowley.

Questa la formazione dell’Italia: 15 Tommaso Allan (Perpignan, 74 Caps), 14 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 11 Caps), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 25 Caps), 12 Luca Morisi (Svincolato, 46 Caps), 11 Montanna Ioane (Lione, 20 Caps), 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 26 Caps), 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 20 Caps), 8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 11 Caps), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 28 Caps) – Capitano, 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 47 Caps), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 44 Caps), 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 32 Caps), 3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 46 Caps), 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 14 Caps), 1 Ivan Nemer (Benetton Rugby, 12 Caps).