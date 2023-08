Fiorentina, Italiano: “Contro il Rapid playoff difficile, ma non ci faremo intimorire”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro il Rapid Vienna, valevole per l’andata dei preliminari di Conference League 2023/2024: “Bisogna archiviare ciò che è successo lo scorso anno e ripartire da zero. Ogni gara ha una storia a sé, dovremo battagliare. Ci aspetta un doppio confronto importante spalmato su 180 minuti, o forse anche più“. Italiano ha poi analizzato l’avversario: “Il Rapid ha giocato più partite di noi ed in trasferta ha vinto 5-0. Sono più avanti, ma ce la giocheremo, proprio come contro il Twente. Sono convinto che anche questo playoff non sarà facile, ma non ci faremo intimorire neanche dalla bolgia che ci attendiamo a Vienna. Abbiamo studiato i nostri avversari e vogliamo dimostrare le nostre qualità, facendo del nostro meglio. L’Europa toglie qualcosa, ma allo stesso tempo dà tanto e permette di crescere, perciò qualificarsi alla fase a gironi è sicuramente un obiettivo“.

“Dopo due anni importanti e pieni di soddisfazioni ripartiamo con la nuova stagione. Il percorso dello scorso anno ci ha dato parecchio in termini di carattere e personalità e dovremo trarne grandi vantaggi. Grazie ai nuovi arrivati, giocatori di qualità e con entusiasmo, possiamo colmare eventuali lacune che avevamo – ha proseguito il tecnico gigliato – Disputare due finali è difficile, ma noi vogliamo sempre arrivare in fondo alle competizioni. Se ce la faremo anche quest’anno? Non si può dire, ma certamente non ci abbandonerà la voglia di togliersi soddisfazioni“.