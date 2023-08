Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: Lotte Kopechy vince la prova elite, dodicesima Silvia Persico

di Matteo Di Gangi 1

Lotte Kopecky è la nuova campionessa del Mondo su strada. Ai Mondiali di ciclismo, in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia, la belga distrugge la concorrenza e si porta a casa l’oro iridato riportandolo in Belgio dopo esattamente cinquant’anni. Alle sue spalle medaglia d’argento per l’olandese Demi Vollering, bronzo alla danese Cecilie Uttre Ludwig, mentre quarta è Reusser. Migliore delle italiane Silvia Persico, chiude al dodicesimo posto.

Dopo una gara movimentata ci pensa Vleuten a dare la spinta che spacca la corsa in due. Silvia Persico la segue per qualche pedalata, ma poi si stacca. Con la campionessa del mondo uscente restano Demi Vollering (Olanda), Lotte Kopecky (Belgio), Marlen Reusser (Svizzera), Elizabeth Deignan (Gran Bretagna), Cecilie Uttrup Ludwig (Danimarca) e Christina Schweinberger (Austria). Poi problemi meccanici per Vleuten e nel finale ci pensa Kopecky a staccare tutti con un’azione mondiale. Un oro meritatissimo..