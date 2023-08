Cosenza-Sassuolo, Berardi non convocato

Domenico Berardi non è stato convocato per il match tra Cosenza e Sassuolo, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Marulla l’esterno azzurro non è neanche in panchina, ma il mercato non c’entra nulla. Per Berardi e sua moglie Francesca è stata infatti una settimana speciale grazie alla nascita del secondogenito, Riccardo. In questi giorni quindi il calciatore ha avuto a disposizione alcuni giorni liberi per stare vicino alla moglie. Nella preparazione al match il giocatore non ha potuto lavorare con continuità, come riporta sassuolonews. Per questo motivo, in vista del debutto in Serie A, lo staff tecnico ha preferito tenere a riposo Berardi. Domenica 20 agosto il Sassuolo tornerà in campo contro l’Atalanta per la prima giornata del massimo campionato.