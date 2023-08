Premier League 23/24, il Tottenham orfano di Kane non va oltre il pareggio esterno con il Brentford

Prima giornata che passa in rassegna per il nuovo corso del Tottenham di Angelos Postecoglou con un pareggio acquisito in casa del Bretford nel primo, dei tanti, derby di Londra a cui si assiterà in Premier League in questa stagione. Gli Spurs orfani di Kane, cercano di fare affidamento su Richarlison che risponde però con una prestazione insufficiente, lasciando dubbi sulla forza in attacco del Tottenham. La partita si apre bene per gli uomini di Postecoglou, con Maddison (il più positivo) che mette in mezzo da calcio piazzato e con Romero che svetta davanti a tutti e porta avanti il Tottenham. La reazione del Brentford non si fa attendere: al 26esimo Mbuemo penetra in area e si procura il rigore che realizza portando la partita in parità. Il vantaggio dei padroni di casa arriva, dopo dieci minuti dal pareggio, quando al 36esimo quando Wissa raccoglie un assist d’oro di Mbuemo e mette in rete. Il ritmo si spezzetta e il primo tempo va avanti fino al 51esimo. Al secondo dei sei minuti di recupero concessi arriva il pareggio degli Spurs con Emerson Royal che, dopo una carambola, si trova la palla sul sinistro e da fuori area impatta la sfera mettendola all’angolino. Succede tutto nel primo tempo, con il secondo tempo che vede, invece un Tottenham sempre più propositivo ma che non riesce a trovare la via del gol, anche per una prestazione insufficiente del reparto offensivo. Da sottolineare le buonissime prove di Maddison e di Udogie, arrivato dall’Udinese nello scorso luglio.