Inter, Milito: “Lautaro Martinez? Uno dei migliori tre attaccanti al mondo”

Diego Milito è ritornato a parlare di Lautaro Martinez, emblema dell’Inter di Simone Inzaghi. Il numero dieci dei nerazzurri rientra, secondo Il Principe, nella top tre degli attaccanti più forti al Mondo. in un’intervista rilasciata a Planetwin365.news e pubblicata sui canali Instagram e TikTok del portale, queste sono state le parole di Milito.

Milito su Lautaro: “Lautaro per me è uno dei tre attaccanti più forti, poi dico Benzema e Lewandowski. Ho avuto la fortuna di giocare contro tanti grandi, non posso fare un nome“, ha dichiarato il protagonista del triplete 2009/2010