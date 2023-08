Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023 cronometro donne Elite: data, orari, diretta tv e streaming

Giovedì 10 agosto è il giorno della cronometro donne Elite ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, prima storica rassegna iridata unificata per tutte le discipline della bicicletta. Grande attesa per i 36,2 chilometri contro il tempo che assegneranno la maglia iridata su un percorso che prevede partenza e arrivo a Stirling con alcuni brevi strappi non troppo impegnativi. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

MONDIALI GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA, BMX E MTB

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro femminile dei Mondiali 2023 scatterà alle ore 15:00 italiane, con startlist e dettaglio delle partenti che saranno resi noti solo poche ore prima della gara. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv sia su Eurosport che sulle reti Rai, oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà i Mondiali di Glasgow 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, dichiarazioni e molto altro ancora.