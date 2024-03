Ciclismo, Milano-Sanremo: Pogacar e van der Poel tra gli iscritti

Svelati gli iscritti per la 115esima edizione della Milano-Sanremo, la prima delle cinque Classiche Monumento, in programma sabato 16 marzo. Sono tanti i top attesi al via di Pavia, a cominciare dal vincitore dell’edizione 2023 Mathieu van der Poel e dal dominatore della Strade Bianche Tadej Pogacar. Al loro fianco tanti nomi di prestigio a cominciare dagli ex vincitori Alexander Kristoff (2014), Arnaud Demare (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2019), Jasper Stuyven (2021) e Matej Mohoric (2022). Diversi anche i velocisti come Jonathan Milan, fresco vincitore di due tappe e della maglia Ciclamino alla Tirreno-Adriatico, Mads Pedersen, sei successi in questo inizio di stagione, Caleb Ewan, due volte secondo nella Classicissima, Cristophe Laporte, campione europeo in carica, e Jasper Philipsen, vincitore di una tappa alla Tirreno-Adriatico. Presente anche Filippo Ganna, secondo classificato nel 2023. Venerdì 15 marzo alle ore 16.30 presso Piazza della Vittoria a Pavia si terrà la presentazione delle squadre.