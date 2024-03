Taekwondo, Alessio: “A Tokyo ho partecipato, a Parigi voglio vincere”

“A Tokyo ho partecipato, a Parigi voglio vincere“: parola di Simone Alessio, due volte campione del mondo di taekwondo e vincitore nel 2022 degli Europei e della Grand Prix Final. L’azzurro si racconta ai microfoni di Italia Team TV: “Mia madre non riusciva più a gestirmi a casa, così da bambino iniziai a seguire le orme di papà che praticava questo sport. Fu grazie a lui che decisi di continuare anche quando volevo mollare per dedicarmi al calcio“. Il taekwondoka prosegue: “Prima mi motivava la vittoria, adesso il desiderio di raggiungere obiettivi che cambiano di volta in volta. Traguardi differenti sotto un unico comun denominatore: l’idea di sentirti primo su tutti“. Alessio ha tantissima voglia di riscattare l’Olimpiade di Tokyo 2020, in cui è stato eliminato ai quarti di finale nel tabellone dei -80 kg, e in cui pesò l’assenza del pubblico sugli spalti: “Mi piace stare al centro dell’attenzione. Quando ci sono tante persone a guardarmi so tirare fuori il meglio di me. Preferisco i fischi al silenzio“.