Ciclismo, Milano-Sanremo: cambiata la partenza, il via da Abbiategrasso

Giunti alla 114esima edizione della Milano-Sanremo, la corsa cambia percorso. Con partenza in programma il 18 marzo, si partirà da Abbiategrasso, e costeggerà per i primi 30 chilometri le vie lungo il Ticino prima di ricongiungersi al tracciato più classico a Pavia. Confermato il finale con il passaggio sul Turchino, i tre capi (Mele, Cervo e Berta) e le due ascese su Cipressa e Poggio. Il traguardo, dopo 294 chilometri di corsa, sarà posto su via Roma.