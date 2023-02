Ajax: Heitinga guiderà la squadra fino a giugno

L’Ajax ha confermato l’ex nazionale olandese John Heitinga come allenatore dopo aver licenziato Alfred Schreuder la scorsa settimana. Il 39enne Heitinga è cresciuto nell’accademia giovanile dell’Ajax, in carriera ha giocato per Atletico Madrid, Everton, Fulham e Hertha Berlino. Da inizio stagione è l’allenatore della formazione dello Young Ajax, la seconda squadra del club. L’Ajax ha annunciato che Heitinga sarà l’allenatore “almeno” per il resto della stagione, dopo essere stato nominato ad interim lo scorso fine settimana quando l’Ajax ha concluso la sua striscia senza vittorie di sette partite battendo l’Excelsior Rotterdam e portandosi al quarto posto in Eredivisie.