Jorginho all’Arsenal, Potter: “Operazione win-win”

Jorginho passa all’Arsenal e lascia il Chelsea, che perde un titolare ma ottiene anche un corrispettivo (15 milioni) per un calciatore che a giugno avrebbe potuto liberarsi a zero. “Nei quattro mesi in cui ho lavorato con lui è stato fantastico. È una grande persona, quel che ha fatto nel club è stato grandioso. Ma quando ci sono determinate situazioni (era in scadenza ndr) devi prenderle in considerazione, per assicurarsi qualcosa di più stabile per la famiglia. È stata un’operazione win win win. Gli auguro il meglio”, ha detto il tecnico dei Blues Graham Potter in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Fulham.