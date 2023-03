Ciclismo, Milano-Sanremo 2023: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della Milano-Sanremo 2023, edizione numero 114 della Classicissima di primavera che ancora una volta è la prima classica Monumento della stagione. I corridori dovranno affrontare un percorso ormai classico, che non si discosta da quello degli ultimi anni. Il chilometraggio è come sempre importante, con i 294 chilometri da Abbiategrasso a Sanremo. Per gran parte della corsa l’unica lieve asperità è rappresentata dal Passo del Turchino, poi i “tre capi” (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta) lanceranno la corsa negli ultimi 30 decisivi chilometri.

Chi vorrà evitare la volata infatti dovrà inventarsi qualcosa sulle due asperità conclusive, che ovviamente sono la Cipressa e il Poggio. La prima è una salita di 5.6 km alla pendenza del 4.1% medio e con una brevissima punta del 9%. Dal termina della Cipressa mancheranno meno di 22 km dalla conclusione, breve discesa e altrettanto breve tratto pianeggiante per raggiungere l’attacco del Poggio di Sanremo. Qui le pendenze restano blande (3700 metri al 3,7% medio e un brevissimo tratto all’8%), ma il ritmo sarà sicuramente indiavolato con diversi corridori che cercheranno di avvantaggiarsi anche per pochi metri. Basteranno infatti pochi secondi al termine del Poggio, quando mancheranno 5,5 km al traguardo di Via Roma. La discesa, molto tecnica e tortuosa, potrebbe fare la differenza visto che terminerà a 2 km dalla conclusione.

L’altimetria della Milano-Sanremo 2023