LIVE – Sci alpino, gigante maschile finali Soldeu 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante maschile di Soldeu 2023, valido per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno due gli azzurri al via: Filippo Della Vite e Luca de Aliprandini. Appuntamento alle ore 9 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

09:34 – Gran prova di Alexander Steen Olsen, che si piazza in terza posizione a +1.12 da Odermatt.

09:32 – Anche Kilde molto indietro, è ultimo a +3.26.

09:27 – Male Pippo Della Vite in questa prima manche, 13° a +2.52 dalla vetta.

09:24 – Windingstad finisce un centesimo dietro a De Aliprandini, che è ancora 5°! Tocca a Della Vite.

09:21 – Brennsteiner è settimo a +2.19. Male invece Haase, ultimo tra quelli finora scesi.

09:17 – Una buona prova di Luca De Aliprandini, che pur perdendo un po’ troppo nel finale è quinto a +1.68.

09:12 – Si ferma Radamus, fuori.

09:08 – Marco Schwarz è molto indietro, distante più di due secondi dallo svizzero.

09:06 – Marco Odermatt è un fulmine, rifila più di un secondo a tutti, compreso Pinturault: 1:07.86

09:04 – Loic Meillard non riesce a stare davanti a Pinturault.

09:02 – Decisamente meglio di lui Pinturault: 1:08.95.

09:00 – Scende Kristoffersen: 1:09.56 il suo tempo.

08:55 – Buongiorno, amici di Sportface e benvenuti alla diretta della prima manche del gigante maschile.