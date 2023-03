Inter-Juventus, Allegri: “Sarà una partita affascinante, dobbiamo difendere il secondo posto”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del big match di campionato contro l’Inter che andrà in scena domani sera alle 20:45 a San Siro: “Domani dobbiamo fare un bella partita, l’Inter è molto forte. Sarà una partita affascinante davanti a 70 mila spettatori. In casa sono difficili da battere“.

Il tecnico ha fatto un punto sugli infortunati: “Di Maria devo valutarlo nell’ultimo allenamento ma mi sembrava stesse bene, devo valutare le condizioni di Miretti e Bonucci. Milik e Alex Sandro resteranno a casa e torneranno dopo la sosta. Chiesa ha segnato a Friburgo e sta tornando piano piano. Locatelli l’ho tolto contro il Friburgo per risparmiargli gli ultimi 10 minuti”.

L’ex allenatore del Milan è tornato sulla questione Pogba e sul buon rendimento di Gatti: “Con Pogba è sempre la stessa cosa. Contro il Torino era a disposizione e si è fatto male di nuovo. Non penso tornerà subito dopo la sosta ma ci vorrà un po’ più di tempo. Gatti a Friburgo ha fatto una gran partita, sta crescendo e domani potrebbe giocare”.

Allegri si è soffermato infine sulla situazione di classifica della Juventus: “In classifica, se non contiamo i punti siamo secondi. Ad oggi siamo indietro e dobbiamo provare a fare dei punti domani sera. Aspettiamo la sentenza del 19 aprile e giocheremo partita dopo partita. Sul campo abbiamo fatto 53 punti, se a fine anno la squadra non avrà conquistato il secondo posto sul campo sarà un fallimento, sennò sarà una buona stagione”.