Ciclismo, Milano-Sanremo 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Milano-Sanremo 2023, la Classicissima che oggi apre il programma delle Monumento per questa stagione. Sale l’attesa per un appuntamento che vedrà al via tantissimi big del ciclismo internazionale, a cominciare da Tadej Pogacar e Wout Van Aert che catalizzeranno l’attenzione. Sul traguardo di Via Roma come sempre sarà lotta serrata tra i velocisti e coloro che invece cercheranno di anticipare con un’azione tra la Cipressa e il Poggio, senza dimenticare la seguente discesa dove Matej Mohoric costruì il successo a sorpresa dello scorso anno. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

MILANO-SANREMO 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 10:10 da Abbiategrasso, per poi concludersi dopo ben 294 chilometri a Sanremo con un orario di arrivo programmato tra le 16:50 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la Classicissima in diretta tv integrale su Eurosport 2 e in diretta su RaiSport dalle 11:30 con seguente passaggio su Rai2 dalle 14:00. Non mancheranno le opzioni per la diretta streaming con RaiPlay, Eurosport.it, Sky Go, Dazn, Discovery+ e Now Tv. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, highlights, pagelle, news e tanto altro ancora.