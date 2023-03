Psg, il padre di Messi smentisce le voci su Lionel: “Non tollereremo altre invenzioni per conquistare followers”

Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni in merito il possibile futuro di Lionel Messi, che potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. Adesso ci ha pensato il padre dell’argentino, Jorge Messi, ha smentire le voci attraverso il proprio account Instagram: “Pericolo fake news”.

Jorge si è soffermato in particolar modo sulle voci che parlano di rottura con il club francese, di richiesta di un folle ingaggio da 600 milioni all’Al Hilal e di frizioni con il tecnico Galtier: “Fino a quando continueranno a mentire? Dove sono le prove? È tutto falso. Non tollereremo altre invenzioni per conquistare followers”.