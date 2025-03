Mads Pedersen si prende la Gand-Wevelgem 2025. Assolo del ciclista della Lidl-Trek, che domina in lungo e in largo la corsa belga e conquista la vittoria numero 50 in carriera. Il danese attacca ai -75 km per poi fuggire definitivamente in solitaria ai -50 km tagliando il traguardo di Wevelgem dopo 5h30’21”. Nella ricca volata per il secondo posto la spunta Tim Merlier (Soudal Quick-Step), all’arrivo con 49″ di ritardo dalla vetta. Il belga regola di pochi centimetri l’azzurro e compagno di squadra di Pedersen, Jonathan Milan. Dietro di un’incollatura ecco Alexsander Kristoff (Uno-X-Mobility) e Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech). Il secondo italiano in top ten è Davide Ballerini, in forza all’Astana Team. Nei primi dieci anche Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jenno Berckmoes (Lotto Cycling Team), Jordi Meeus (Red Bull Bora – Hansgrohe) e Laurenz Rex (Intermarché-Wanty).

“Questo risultato è pazzesco. Non pensavo sarei mai stato in grado di fare una cosa di questo genere, è bellissimo vincere nuovamente qui. Non so bene cosa mi è passato per la testa quando ho attaccato. Ho avuto la fortuna di essere da solo con il vento a favore negli ultimi 20 chilometri, e sapevo di avere delle ottime gambe. Quando ho attaccato ho deciso che avrei voluto provare ad aprire un po’ la corsa, poi si arriva al punto di non ritorno. Questa azione sarebbe potuta finire anche in un disastro ma oggi è andata bene e quindi fortunatamente la mia decisione si è rivelata quella giusta. Non credo di essere mai stato meglio di così e le giornate di venerdì e di oggi confermano questa cosa, sono felicissimo. Il Giro delle Fiandre è una corsa diversa da quella di oggi. Pogacar e Van Der Poel sono su un altro livello, si è visto venerdì ad Harelbeke con Mathieu che mi ha staccato da ruota sul Kwaremont. Chiaramente questo risultato mi dà fiducia per domenica e tutti noi come squadra crediamo di poter vincere, ma non sarà per nulla facile”, le parole di Pedersen nell’intervista post gara.

La top ten di giornata