La Fiorentina ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro, mentre cade ancora l’Atalanta: questo è l’epilogo della sfida del Franchi, un 1-0 con gol del solito Kean. Partita che fatica ad accendersi, caratterizzata da un primo tempo dove regna sovrano l’equilibrio sostanzialmente fino al 45′. Poi Hien si fa strappare il pallone dai piedi da Moise Kean e l’attaccante della Nazionale vola verso la porta e sblocca il risultato poco prima del duplice fischio del direttore di gara. Gli uomini di Palladino partono meglio anche nella seconda frazione, ma non riescono a trovare la rete del raddoppio, permettendo agli avversari di rimanere in partita. Altro stop pericoloso per l’Atalanta, che ora deve iniziare a guardarsi nuovamente alle spalle con il Bologna a due punti e la Juventus a tre, mentre i viola ottengono altri 3 punti fondamentali per la loro corsa a un posto in Europa e salgono a 51.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

De Gea 6 – Probabilmente non si aspettava di essere così impegnato.

Pongracic 6.5 – Quotazioni decisamente in salita rispetto al giocatore in difficoltà che si era visto nei primi mesi di stagione.

Marì 6 – Anche lui sicuro come il resto della retroguardia viola.

Ranieri 6 – L’Atalanta parte piano, ma quando ha la prima ghiotta occasione del match è lui a immolarsi su Lookman che colpisce a botta sicura. La sua prestazione difensiva è ottima, ma nell’altra area di rigore sciupa clamorosamente a tu per tu con Carnesecchi.

Dodo 6.5 – Non ha tante opportunità di spingersi in avanti, ma quando può, lui c’è sempre. Positivo. (84′ Comuzzo sv)

Mandragora 6.5 – Stavolta non si trasforma in goleador, ma arriva un’altra solida prova sia in fase di interdizione che in quella di impostazione.

Cataldi 6.5 – Quanto detto per il compagno di reparto, vale anche per lui. Non sbaglia quasi nulla in mezzo al campo.

Fagioli 6.5 – In due mesi è diventato un tassello fondamentale dello scacchiere di mister Palladino. (84′ Richardson sv)

Parisi 6.5 – Gosens accusa un problema fisico all’ultimo momento, Palladino gli dà una chance e lui non delude. Ottima prova. (70′ Folorunsho 6 – Da vero tuttofare va a occupare il posto di Parisi sulla sinistra e fa ampiamente il suo)

Gudmundsson 6 – Prestazione magari meno brillante rispetto alle ultime uscite, ma fa un lavoro sporco davvero encomiabile. Un controllo non ottimale su un meraviglioso assist di Mandragora gli nega probabilmente il gol nel secondo tempo. (66′ Beltran 6.5 – Entra molto bene in partita. Con tre giocatori offensivi in questo stato di forma, Palladino può gestire serenamente le rotazioni)

Kean 7.5 – Sempre lui, non c’è niente da fare. E questa volta non ha bisogno neanche di un assist al bacio, costruendosi il gol da solo: ruba da palla a Hien, lo lascia sul posto e va indisturbato verso la porta di Carnesecchi. (84′ Zaniolo sv)

LE PAGELLE DELL’ATALANTA

Carnesecchi 6.5 – Incolpevole sul gol, in un paio di occasioni salva i suoi dal raddoppio.

Djimsiti 5.5 – Soffre la presenza e la velocità di Kean come tutto il reparto difensivo orobico.

Hien 4.5 – Che dire, errore gravissimo quello che porta al gol del vantaggio della squadra di casa.

Kolasinac 6 – Spesso ai limiti del fallo, con l’arbitro che gli risparmia anche qualche fischio, ma quasi sempre efficace.

Bellanova 5.5 – Tanta corsa, ma poco altro in questo pomeriggio del Franchi.

De Roon 5.5 – Qualche errore di troppo sin dai primi minuti di partita.

Pasalic 5.5 – La Dea costruisce poco e l’ex-Milan non trova il modo di farsi vedere con una delle sue solite incursioni. (75′ Cuadrado sv)

Zappacosta 6 – Parte piano, ma la sua prova migliora con il passare dei minuti. Diesel. (75′ Ruggeri sv)

Lookman 5.5 – Va vicino al gol nel primo tempo, quando Ranieri stoppa il suo tiro da distanza ravvicinata. Poi fatica, ed è anche normale con pochi allenamenti sulle gambe. (54′ Samardzic 5.5 – Non riesce a cambiare il volto a questa partita)

De Ketelaere 5.5 – Prosegue il periodo complicato del belga, che anche al Franchi fatica a trovare gli spazi giusti. Ha una bella chance sul sinistro pochi secondi prima di accomodarsi in panchina (65′ Brescianini 6 – Prova a rendersi utile, ma oggi non è giornata per la squadra di Gasperini)

Retegui 5.5 – Recuperato in extremis dopo l’infortunio delle scorse settimane, non sembra essere in alcun modo condizionato da esso. Si sbatte su ogni palla, ma oggi di occasioni ne ha poche a disposizione. (54′ Maldini 5.5 – Oggi i minuti a disposizione per farsi notare li ha, ma non combina granché)