Lorenzo Fortunato brilla a La Grande Béroche. L’azzurro vince la seconda tappa del Giro di Romandia e sale al quarto posto della classifica generale, a 17” dal nuovo leader Alex Baudin (2° quest’oggi), che precede in classifica Junior Lecerf (5”) e Lennert Van Eetvelt (6”).

Tra i più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), ma il tentativo di fuga viene subito neutralizzato. Sulla salita di Col de La Tourne a mettersi in proprio sono Zwiehoff e Hugh Carthy (EF EDucation-Easy Post), mentre Julien Bernard (Lidl-Trek), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Rèmy Rochas (Groupama FDJ) e Raùl Garcia Pierna (Arkèa B&B Hotels) si iscrivono alla rosa degli inseguitori. A sorridere di questo gruppo è soprattutto Bernard, che si presenta per primo al traguardo volante di Coffrane, mentre Carthy si regala l’ultimo GPM di giornata, quello di Chaumont, davanti a Remco Evenepoel.

Da qui inizia un’altra gara. Alex Baudin (EF Education – EasyPost) rompe gli indugi, con Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) che lo imitano, seguiti poi da Lennert Van Eetvelt (Lotto) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team). A 10 km dal traguardo il vantaggio dei fuggitivi sfora il minuto, ma per lo sprint decisivo si attende l’ultimo km. La fase di studio premia Fortunato, che sorprende tutti e va a vincere sul traguardo di La Grande Béroche precedendo Baudin e Lecerf.

LA CLASSIFICA GENERALE

1 BAUDIN Alex 8:41:53

2 LECERF Junior +5”

3 VAN EETVELT Lennert +6”

4 FORTUNATO Lorenzo +17”

5 LÓPEZ PEREZ Juan Pedro +17”

6 EVENEPOEL Remco +52”

7 VINE Jay +53”

8 ALMEIDA GONCALVES João +53”

9 MARTINEZ Lenny 56”

10 TEJADA CANACUE Harold Alfonso +56”