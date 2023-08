Ciclismo, Longo Borghini salta i Mondiali di Glasgow: “Non trovo le parole, è un duro colpo”

Pessime notizie per Elisa Longo Borghini, costretta a rinunciare ai Mondiali di ciclismo in programma a Glasgow a metà agosto. L’atleta italiana, già costretta al ritiro nel Tour de France donne, dovrà infatti osservare un lungo periodo di stop. Ad annunciarlo è stato il suo team, la Lidl-Trek, spiegando come l’azzurra dovrà sottoporsi a cure antibiotiche per far fronte ad una seria infezione cutanea.

LE CONVOCATE AZZURRE PER I MONDIALI

“Elisa soffre di una profonda infezione cutanea nella parte alta della coscia sinistra. È un grave processo infettivo che non può essere sottovalutato e che le sta causando dolore e febbre che la tengono a casa a letto. Per tutta la durata della cura non potrà allenarsi. Nella migliore delle ipotesi, dunque, Elisa potrebbe tornare ad allenarsi senza intensità in una decina di giorni” ha sottolineato il medico del team Gaetano Daniele.

“Rinunciare ai Mondiali è doloroso, ma è anche l’unica scelta possibile. Faccio fatica a trovare le parole per spiegare il mio attuale stato d’animo. Mentalmente è un duro colpo, che purtroppo arriva in una stagione già travagliata. Il fatto di dover tornare a casa dal Tour è stata una grande delusione, perché sentivo di avere un grande finale nelle gambe. Fermarmi a questo punto della stagione era l’ultima cosa che volevo, ma la priorità deve essere la mia salute. Sono concentrata sulla guarigione e sul recupero al meglio” ha detto Longo Borghini.