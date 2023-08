Amichevole 2023, termina 2-2 tra Monza ed Everton: a segno Colpani e Dany Mota

Il Monza ottiene un buon pareggio per 2-2 nell’amichevole internazionale disputata a Goodison Park contro l’Everton: alle reti siglate da Andrea Colpani e Dany Mota rispondono Dobbin e Maupay. Nella prima frazione di gara accade ben poco, tant’è che le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. Da segnalare al 28’ l’attacco in profondità di Maric, tiro a rientrare di Colpani, palo. Al 33’ cambio gioco di Caprari su Ciurria, tiro a rientrare di sinistro, ma il portiere dell’Everton Virginia si oppone. Al 37’ palla laterale da sinistra, cross basso di Carlos Augusto che di un soffio non riesce a metterla dentro. Poco dopo contropiede Monza, Caprari per Ciurria, tiro da fuori di poco a lato. Al 40’ scambio Carlos-Caprari, cross basso del brasiliano, Maric tira centralmente.

Nella ripresa il Monza trova la rete del vantaggio al 7′ con Andrea Colpani, che trasforma su calcio di punizione. Neanche il tempo di reagire per gli inglesi, che Pessina sfiora il raddoppio, ma Virginia salva tutto. Al 25′ ci pensa Dobbin a ristabilire l’equilibrio infilando la sfera alle spalle di Di Gregorio dopo un ottimo uno-due. Sei minuti più tardi Maupay porta avanti l’Everton sfruttando una palla persa, mentre nel finale Dany Mota, su assist di Machin, fissa il punteggio sul definitivo 2-2.