Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: Trentin sarà il capitano azzurro, Ganna per la crono

Manca sempre meno all’appuntamento con i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow, che prenderanno il via giovedì. Per quanto riguarda le competizioni su strada il capitano dell’Italia sarà Matteo Trentin, mentre Filippo Ganna sarà schierato soltanto nella cronometro per andare a caccia del titolo iridato. Nella prova in linea di domenica, dunque, il commissario tecnico Daniele Benntati ha deciso di convocare Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin, Simone Velasco.

“Non partiamo favoriti, ma nelle gare di un giorno tutto è possibile. L’Italia ha sempre avuto una grande tradizione ai campionati del mondo: l’obiettivo è vincere”, le dichiarazioni di Bennati.