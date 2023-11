Ciclismo: incendio a casa di Jonathan Milan

Brutta disavventura per il campione di ciclismo Jonathan Milan. Un incendio è infatti divampato nella sua abitazione di Buja, in provincia di Udine, causando ingenti danni. L’edizione odierna del Messaggero Veneto precisa che la casa è andata a fuoco nella tarda mattinata di ieri e la causa sarebbe da ricondursi ad un surriscaldamento della canna fumaria. Dopo poco tempo le fiamme hanno raggiunto il tetto in legno dell’abitazione, una villetta a tre piani. Soltanto Matteo Milan, il fratello ventenne di Jonathan e ciclista Under 23 della Trek Development, era presente in casa.

In pochi minuti sono accorsi i vigili del fuoco di Gemona e Cividale con tre squadre, quattordici uomini al lavoro, autobotte, autoscala e due autopompe serbatoio. In breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la casa, che ha subito pesanti danni ma non strutturali. Jonathan Milan, campione olimpico e mondiale nell’inseguimento a squadre su pista e assoluto protagonista all’ultimo Giro d’Italia con la maglia ciclamino vinta, era da poco rientrato in Friuli dopo una vacanza a Zanzibar.