Qualificazioni Europei 2024, media ucraini: “Italia qualificata, alla fine il sogno di Ceferin si è avverato”

L’Italia conquista il pass per gli Europei del 2024, ma tiene banco il rigore non assegnato nei minuti finali all’Ucraina per l’intervento dell’azzurro Cristante su Mudryk. Il sito Sport.ua scrive: “Alla fine il sogno di Ceferin si è avverato: l’Italia si è qualificata agli Europei grazie allo 0-0”. Un riferimento ad una dichiarazione del presidente dell’Uefa, “l’Italia è troppo importante per non partecipare all’Europeo”.