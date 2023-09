Ciclismo: in 9000 per l’Eroica, presente anche l’ex iridato Kwiatkowski

Questo fine settimana, a Gaiole in Chianti (Siena), si disputerà la nuova edizione de l’Eroica. Più di 9000 i presenti, tra questi presenzierà anche: Michal Kwiatkowski; Campione del mondo su strada e a cronometro, che vanta vittorie di un po’ di classiche e vincitore quest’anno di una tappa al Tour de France; oltre ad appassionati storici e molti Vip. Cinque i percorsi a disposizione che vanno da un minimo di 46 chilometri a un massimo di 212,5, in prevalenza di strade sterrate (bianche), nel Chianti, in Val d’Orcia e sulle Crete Senesi.