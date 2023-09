Equitazione, Nations Cup Final salto ostacoli 2023: Italia subito eliminata, per pass olimpico speranze ridotte

Quest’oggi, è stata disputata a Barcellona la prova d’apertura della Longines FEI Nations Cup jumping finals 2023, che ha decretato le 8 nazionali ammesse alla finalissima di domenica. A vincere la gara è stata la Gran Bretagna (con zero penalitá) davanti a Brasile e Germania. Le altre squadre ammesse alla finalissima di domenica, nella quale si azzera tutto, oltre quelle sopracitate, sono: Belgio, Francia, Irlanda, Stati Uniti e Svizzera. L’Italia ha chiuso al dodicesimo posto, ricevendo ben ventiquattro penalità, in questo modo per il momento non arriva il pass olimpico e le speranze sono davvero ridotte. Gli azzurri, assieme ad Argentina, Australia, Messico, Paesi Bassi, Spagna e Uzbekistan torneranno in campo per la Longines Challenge Cup (ore 21).