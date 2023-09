Italia, under 16: doppia amichevole con l’Olanda il 4 e il 6 ottobre, ecco i convocati di Zoratto

L‘Italia U16 torna in campo per disputare due amichevoli contro l’Olanda in programma mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre alle 19, presso lo Juliana Sportpark di ‘s-Gravenzande. Il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2008, tra cui spicca il difensore anglo-nigeriano di passaporto italiano Jayden Ngwashi del Manchester United alla prima chiamata con le Nazionali giovanili azzurre.

Questo l’elenco dei convocati.

Portieri Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Jayden Armstrong Ngwashi Chinjie (Manchester United), Luca Reggiani (Sassuolo), Samuele Tavanti (Empoli)

Centrocampisti Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Matteo Maglione (Parma), Kevin Vitale Moressa (Inter), Vincenzo Prisco (Napoli)

Attaccanti Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Samuele Inácio (Atalanta).