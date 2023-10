Ciclismo, i ranking per le Olimpiadi di Parigi 2024: solo tre pass per l’Italia maschile, quattro posti al femminile

Sono stati aggiornati i due ranking per nazioni dell’Uci, la federazione internazionale di ciclismo, e sono quelli validi per assegnare i pass olimpici per le gare su strada. Come ormai noto, l’Italia maschile va incontro a una pesante delusione, perché saranno soltanto tre gli azzurri a poter disputare i giochi di Parigi 2024, dunque il ct Bennati dovrà operare una scelta ancor più serrata con un posto in meno per la nostra nazionale soltanto ottava nel ranking e fuori dalle prime cinque posizioni che assegnano quattro carte olimpiche. Per la prima volta dal 1996, anno in cui è stato istituito il ranking per nazioni, sia Italia che Francia che Spagna non si trovano in top-4. Il Belgio è al primo posto per il sesto anno negli ultimi sette, per la Danimarca il secondo posto costituisce il record di sempre. Bene invece l’Italia femminile, che con il suo secondo posto nel ranking donne potrà contare su quattro azzurre per la prova in linea. Di seguito ecco il riepilogo dei ranking aggiornati a mercoledì 18 ottobre.

RANKING MASCHILE

1 BELGIUM BEL 23090.71

2 DENMARK DEN 18779.56

3 SLOVENIA SLO 16498.34

4 GREAT BRITAIN GBR 14331.47

5 FRANCE FRA 13826.36

6 SPAIN ESP 13493.38

7 NETHERLANDS NED 11706.63

8 ITALY ITA 11621.9

9 AUSTRALIA AUS 10074.2

10 UNITED STATES USA 9702.64

RANKING FEMMINILE

1 NETHERLANDS NED 14402.23

2 ITALY ITA 8431.1

3 BELGIUM BEL 6541

4 SWITZERLAND SUI 5888.05

5 POLAND POL 5566.09

6 GREAT BRITAIN GBR 5540.43

7 AUSTRALIA AUS 4906.45

8 FRANCE FRA 4695.69

9 GERMANY GER 3943.95

10 CANADA CAN 3400.64