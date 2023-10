Serie B: le designazioni arbitrali della decima giornata

Tutto pronto per la decima giornata di Serie B, che scatterà con l’anticipo di venerdì sera (ore 20:30) al Tardini tra Parma e Como. Di seguito, le designazioni arbitrali delle partite in programma in questo weekend in compagnia del campionato cadetto, così come rese note dall’Aia.

Parma-Como – Zufferli

Bari-Modena – Volpi

Cremonese-Sudtirol – Gualtieri

Lecco-Ascoli – Santoro

Pisa-Cittadella – Sacchi

Ternana-Brescia – Bonacina

Catanzaro-Feralpisaló – Monaldi

Sampdoria-Cosenza – Colombo

Reggiana-Venezia – Rutella

Palermo-Spezia – Fourneau