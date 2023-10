Caso scommesse, Ryanair ironizza su Tonali: “Non si accettano scommesse sui posti casuali”

Uno dei temi più in voga del momento non può che essere il caso scommesse, che vede coinvolti Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Proprio i primi due giocatori sono stati oggetto di un tweet ironico da parte del profilo italiano di Ryanair, nota compagnia low cost, che ha scritto: “Non si accettano scommesse sui posti casuali“.

La foto presenta un fotomontaggio di Tonali (con la maglia del Milan) a bordo di un aereo nella compagnia, mentre in un precedente tweet – poi cancellato – alle spalle del centrocampista c’era anche Fagioli. Se l’obiettivo era quello di farsi una risata, l’impressione è che non sia stato centrato, almeno visto il tenore dei commenti degli utenti.