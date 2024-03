Ciclismo, Gran Premio Indurain 2024: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 30 marzo è in programma l’edizione 2024 del Gran Premio Miguel Indurain, appuntamento ormai fisso con la corsa spagnola intitolata al campionissimo degli anni ’90. I 198 chilometri con partenza e arrivo in quel di Estella-Lizarra proporranno anche in questa occasione un percorso piuttosto duro e selettivo, con quattro GPM ufficiali e altri diversi strappi che nel finale potranno scremare notevolmente il gruppo. Lo scorso anno a trionfare fu Ion Izagirre, che cercherà di confermarsi anche quest’anno. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il GP Indurain 2024 prenderà il via alle ore 12:10 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:05 e le 17:20 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 15:30, sia in chiaro su RaiSport che sulle reti di Eurosport. Gli appassionati avranno a disposizione anche diverse opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora per non farvi perdere assolutamente niente.