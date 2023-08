Ciclismo Glasgow 2023, Vece: “Mi aspettavo un Mondiale diverso. Comunque soddisfatta”

Mattinata amara per il Ciclismo su strada per la nostra bandiera azzurra ai Mondiali di Glasgow. L’unica atleta rimasta ai sedicesimi di finale, Miriam Vece, alla fine ha dovuto capitolare nella prova di velocità in cui è uscita sconfitta dal confronto Kelsey Mitchell, campionessa olimpica in carica. A fine gara sono arrivate le parole della Vece che non ha nascosto un velo di insoddisfazione.

Queste le parole di Miriam Vece: “Speravo in un mondiale diverso. Oggi ci ho provato, non era facile contro un’atleta di quel livello, campionessa olimpica di specialità. Nonostante non sia passata posso ritenermi soddisfatta della mia prestazione“.