Il campionato saudita sbarca in tv: La 7 ha acquisito i diritti della competizione

Tante le star del campionato saudita che saranno proiettate anche sulla televisione italiana. Dopo gli arrivi di Milinkovic-Savic, Manè, Kantè, Benzema, Koulibaly e molti altri che hanno impreziosito il blasone del campionato, già reso importante da Cristiano Ronaldo, La 7 ha deciso di compiere l’affondo per aggiudicarsi i diritti televisivi della competizione.

La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario. Un colpo televisivo importante che comporterà la visione di partite in chiaro in cui si giocheranno la vittoria i vari CR7, Benzema, Milinkovic e tanti altri campioni.