Equitazione, Europei salto ostacoli 2023: Porro sceglie i cinque binomi, c’è Francesca Ciriesi

Come da programma, la Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli e su indicazioni del selezionatore Marco Porro, ha ufficializzato le iscrizioni definitive per i prossimi Campionati d’Europa di salto ostacoli in programma dal 30 agosto al 3 settembre a Milano, presso l’Ippodromo Snai San Siro. Un appuntamento fondamentale anche in chiave qualificazione olimpica per Parigi 2024. Saranno infatti assegnati tre ‘pass’ alle squadre meglio classificate tra quelle che non sono già qualificate per i prossimi Giochi.

La squadra azzurra – dopo la definizione iniziale dei 10 binomi da parte di Porro – sarà composta da Emanuele Camilli con Odense Odeveld, agente delle Fiamme Oro, Francesca Ciriesi con Cape Coral, primo aviere scelto, Giampiero Garofalo con Max Van Lents Schrans, appuntato scelto, Emanuele Gaudiano con Crack Balou e dal graduato scelto dell’Esercito Italiano Alberto Zorzi con Highlight W. Ai Giochi Olimpici del prossimo anno, nella suggestiva cornice della Reggia di Versailles, ci saranno 75 atleti di salto ostacoli: 20 squadre e 15 concorrenti individuali.

Al momento dell’ufficializzazione della prima lista di iscrizioni, Porro si era detto soddisfatto della preparazione: “Abbiamo lavorato tanto e con tutti i binomi ‘papabili’ per la partecipazione ai Campionati d’Europa di settembre abbiamo, comunque, cercato di rispettare tutti gli appuntamenti di preparazione. ll 2023 ci ha dato anche delle buone soddisfazioni come Giampiero Garofalo, laureatosi Campione italiano e ottima risorsa a Piazza di Siena. Anche Odense, il cavallo di Camilli è una bella sorpresa dopo Chadellano. È un cavallo che con il suo cavaliere stiamo portando avanti già dall’anno scorso e che oggi è pronto per affrontare il Campionato d’Europa”, aveva detto lo scorso 31 luglio.