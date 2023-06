Ciclismo, Giro di Slovenia 2023: Zana, che paura! Caduta spaventosa, ma senza conseguenze (VIDEO)

Attimi di paura per Filippo Zana, protagonista di una terribile caduta nella quarta tappa del Giro di Slovenia 2023. Il campione italiano era in testa alla corsa, lanciatissimo verso la vittoria, quando ha sbagliato completamente l’impostazione di una curva in discesa andando a finire nella scarpata sottostante. Un volo davvero spaventoso, per fortuna senza urtare pietre o altri oggetti pericolosi. Zana si è rialzato, riuscendo addirittura a chiudere secondo e balzare al comando della classifica generale.

