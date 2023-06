Probabili formazioni Italia-Olanda, finale terzo posto Nations League 2022/2023

Le probabili formazioni di Italia-Olanda, match valevole per la finale terzo posto della UEFA Nations League 2022/2023. La Nazionale azzurra, dopo la sconfitta arrivata in semifinale contro la Spagna, torna in campo per affrontare gli orange e portare a casa quantomeno la medaglia di bronzo della competizione continentale. Van Dijk e compagni, dal loro canto, vogliono fare bene per reagire alla sconfitta arrivata contro la Croazia, ai supplementari, nell’altra semifinale. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 18 nella cornice dello De Grolsch Veste di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a Rai Play. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Ronald Koeman.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Darmian, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Verratti, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori; Retegui.

Ct.: Mancini

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; De Roon, de Jong, Koopmeiners; Malen, Weghorst, Simons.

Ct.: Koeman