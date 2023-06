Nuoto, Coppa Len fondo 2023: Guidi e Bridi secondi nei 10 km a Belgrado

Terza tappa della Coppa Len a Belgrado e Italfondo che rimane costantemente sul podio: nella 10 km maschile vince, staccando tutti negli ultimi ottocento metri, l’ungherese Kristof Rasovszky in 1h51’53″70. Alle spalle del 25enne di Vezprem ci sono Marcello Guidi, terzo nella tappa d’apertura a Eilat, e Mario Sanzullo. Il 26enne di Cagliari – tesserato per Fiamme Oro e RN Cagliari e seguito da Ivan Sacchi – chiude in 1h51’57″88 contro l’1h51’58″94 del 27enne di Massa di Somma – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Fabrizio Antonelli. Analogo l’andamento della 10 km femminile con la tedesca Lea Boy – oro europeo nella 25 km a Budapest 2022 – che prende margine sul gruppo dopo l’ultimo rifornimento e si impone in 2h02’16″37. Seconda è Arianna Bridi, sempre più performante e competiva dopo i due anni di stop. La 27enne di Trento – tesserata per Esercito e Trento Nuoto, seguita dallo stesso Antonelli e campionessa europea nella 25 km a Glasgow 2018 – tocca in 2h02’20″21, regolando allo sprint la magiara Bettina Fabian (2h02’20″71).