Ciclismo, Giro di Romandia 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario del Giro di Romandia 2023, edizione numero 76 della corsa svizzera in programma dal 25 al 30 aprile. Una delle brevi corse a tappe più importanti e tradizionali della stagione, con una startlist di tutto rispetto che si divide tra coloro che ultimano i preparativi per l’imminente Giro d’Italia e chi invece sposta il suo obiettivo sul Tour de France. Tra i big sono attesi al via Egan Bernal, Juan Ayuso, Sergio Higuita, i fratelli Yates e tanti altri, mentre per l’Italia gli occhi saranno puntati soprattutto su Damiano Caruso ma anche Fausto Masnada e il giovane Filippo Zana.

Il percorso del Romandia 2023 si aprirà con un breve cronoprologo che non dovrebbe fare la differenza, poi tante tappe mosse dove sarà difficile controllare la corsa prima della seconda cronometro individuale, stavolta più mossa, lunga e selettiva. La tappa regina sarà la penultima, con l’arrivo in quota a Thyon 2000 che probabilmente decreterà il vincitore di questa edizione prima dell’ultima frazione con arrivo a Ginevra.

TV E STREAMING – La corsa non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, gli appassionati potranno quindi seguire il Giro di Romandia 2023 in diretta tv esclusiva su Eurosport, oltre che in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa giorno per giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora. Di seguito il calendario completo delle tappe.

Calendario Giro di Romandia 2023

Martedì 25 aprile

Cronoprologo individuale: Port-Valais – Port Valais (6.8 km)

Orario partenza: 14:50 Ultima partenza: 17:23

Mercoledì 26 aprile

Prima tappa: Crissier – Vallée de Joux (170.9 km)

Orario partenza: 13:20

Orario arrivo: 17:20-17:40 circa

Giovedì 27 aprile

Seconda tappa: Morteau – La Chaux-de-Fonds (162.7 km)

Orario partenza: 13:25

Orario arrivo: 17:15-17:35 circa

Venerdì 28 aprile

Terza tappa (cronometro individuale): Châtel-Saint-Denis – Châtel-Saint-Denis (18.75 km)

Prima partenza: 14:11 Ultimo arrivo: 17:30 circa

Sabato 29 aprile

Quarta tappa: Sion – Thyon 2000 (161.6 km)

Orario partenza: 10:55

Orario arrivo: 15:45-16:10 circa

Domenica 30 aprile

Quinta tappa: Vufflens-la-Ville – Geneve (170.8 km)

Orario partenza: 11:55

Orario arrivo: 15:50-16:10 circa